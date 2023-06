Em novos áudios, Robinho admite ter feito sexo oral com vítima

Em conversa grampeada pela polícia, o atacante Robinho admitiu que fez sexo oral com a vítima albanesa. No conteúdo divulgado pelo "Uol", o jogador está com o amigo Ricardo Falco em seu carro e fala sobre ocorrido. Com essas gravações, a Justiça da Itália condenou os dois a nove anos de prisão por estupro coletivo.



"Minha preocupação era só essa, de ter câmera lá. Se não ia foder todo mundo, que a mina chupou o teu, chupou o meu (pênis)", disse Robinho na gravação.

Além disso, Falco confirmou que a vítima estava bêbada, ao tentar "tranquilizar" Robinho caso a mulher tivesse uma prova física.



"Naquele dia ela não estava nem se dando conta de nada. Ela estava fora de si mesmo", afirmou.

Em outra gravação, Robinho conversa com a esposa Vivian. O ex-jogador primeiramente nega a participação no estupro, mas logo depois admite que viu os amigos cometerem o crime. Ela chora pensando na possibilidade do ex-jogador ser preso e teme a repercussão do caso para sua imagem.



"Só que eu fiquei ali de a mulher chifruda, burra, que não sabe de nada", disse ela.



O material serviu de base pelo Ministério Público da Itália para a acusação de estupro contra o brasileiro. Robinho foi sentenciado a nove anos de prisão, porém ainda segue em liberdade por estar no Brasil.