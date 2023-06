Contra o antissemitismo, camisa 88 é banida do futebol italiano

Em ação conjunta com o Ministério Interior da Itália, a Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) assinou, nesta terça-feira (27), uma carta de intenções para combater ao antissemitismo.

Uma das medidas previstas no acordo que vai contra ao preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus é o banimento da camisa 88 do futebol italiano. O número é usado pelo movimento neonazista para expressar uma saudação nazista que diz "Heil Hitler". A relação é a iniciação das duas palavras com a letra 'H', que é a oitava do alfabeto.



Outras decisões como a interrupção de jogo em caso de cantos, atos ou manifestações antissemitas também foram tomadas e inseridas na carta de intenções. Além disso, está prevista a inclusão da definição de antissemitismo feita pela Aliança Internacional de Memória do Holocausto no código de ética dos clubes.



Ataques antissemitas, como vaias a jogadores negros, uso de "judeu" como xingamento e a exibição de símbolos fascistas e nazistas têm sido comuns nos estádios italianos. Em um jogo ocorrido em março pelo Campeonato Italiano, um torcedor do Lazio vestiu uma camisa com o nome "filho de Hitler" acima do número 88.



Além disso, foram flagrados cânticos antissemitas ao longo da mesma partida, contra a Roma, esses que geraram críticas na Itália. A Lazio emitiu nota condenando as atitudes. Dois meses antes, o clube havia sido punido com o fechamento de um setor do Estádio Olímpico de Roma devido a gritos racistas.

Na última temporada italiana, dois jogadores atuaram com a camisa 88. Pasalic, da Atalanta, e Basic, da Lazio. Os dois jogam como meio-campistas e já usaram apenas o número 8 em suas carreiras.