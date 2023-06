Pia Sundhage convoca a seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo

Nesta terça-feira, 27, a técnica Pia Sundhage anunciou as 23 jogadores convocadas que representarão a seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina. Ela também informou quem serão as três suplentes da Canarinho. Confira a lista abaixo:

GOLEIRAS: Letícia Izidoro (Corinthians), Camila (Santos) e Bárbara (Flamengo)

DEFENSORAS: Antonia (Levante UD), Bruninha (Gotham City), Kathellen (Real Madrid), Mônica (Madrid CFF), Rafaelle (CBF), Lauren (CBF) e Tamires (Corinthians)

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Louisville City) e Ana Vitória (CBF)

ATACANTES: Geyse (Barcelona), Andressa Alves (CBF), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Nunes (CBF), Debinha (Kansas City) e Marta (Orlando Pride)

SUPLENTES: Tainara (Bayern de Munique), Aline (Ferroviária) e Angelina (OL Reign)



O Brasil está no Grupo F do Mundial, ao lado de Panamá, Jamaica e França. Já a estreia será no dia 24 de julho, às 08h (de Brasília), contra o Panamá no Hindmarsh Stadium.

Vale lembrar que a Canarinho fará um último amistoso antes da Copa do Mundo. O Brasil enfrentará o Chile no dia 02 de julho (domingo), às 10h30, no Mané Garrincha.