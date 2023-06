Pia Sundhage elogia Marta, mas não garante titularidade: 'É muito importante'

Aos 37 anos, Marta irá disputar sua sexta edição de Copa do Mundo. Nesta terça-feira (27), a atacante do Orlando Pride (EUA) foi uma das 23 convocadas pela técnica sueca Pia Sundhage , que exaltou sua importância para o grupo, mas não garantiu a titularidade na competição que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 24 de julho.

"Parece música aos meus ouvidos quando uma jogadora fala sobre outras. Marta é rainha, é ícone, só de estar por perto dela, é contagioso. Ela é generosa, tem muita energia. Eu já disse algumas vezes, que na parte final do campo, ela é uma das melhores. Estar perto dela, ter a chance de estar perto dela, é muito importante", disse Pia.

Marta sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo em março de 2022 e precisou ficar afastada por 11 meses. Ela retornou justamente em amistosos da seleção brasileira em fevereiro deste ano, mas tem apenas 14 jogos na temporada somando as aparições pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos.

"Se ela vai estar como titular, não sei. Mas o papel que eu der para ela, tenho certeza de que ela vai fazer bem", iniciou Pia.

"Marta merece muitas coisas. Pressão é a palavra errada. Parece algo negativo. Sou sortuda por estar perto da Marta. É muito especial. Podemos usar o nome e a pessoa Marta de forma positiva. Por exemplo, você poderíamos imaginar, se ganharmos o primeiro jogo, o que isso vai fazer com o Brasil e a Marta? O Brasil não é uma só jogadora, mas um time. A Marta é a melhor por ser a melhor jogadora em equipe. Nós gostaríamos de ganhar para o Brasil, e a Marta é brasileira", completou.

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo e estreará no dia 24/7 contra o Panamá, em Adelaide. França e Jamaica completam a chave com partidas marcadas para os dias 29/7 e 2/8, respectivamente.