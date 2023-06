Saiba a programação da Seleção até a estreia na Copa do Mundo Feminina

Após a convocação para a Copa do Mundo Feminina , a CBF destrinchou a programação da seleção brasileira até a estreia na competição. A comissão técnica pensou o planejamento de modo a minimizar tanto a longa viagem para a Austrália quanto os efeitos do fuso horário (13 horas para frente).

"No dia primeiro de julho nós teremos um jogo de despedida e esse jogo é fundamental para que a gente possa se despedir dos nossos torcedores. No dia 3, às cinco horas da manhã, nós vamos iniciar a viagem. A escolha do horário foi feita em função de toda a parte médica, com fundamento científico. Como eu disse, essa é uma convocação histórica, e essa seleção é a primeira que vai para uma Copa do Mundo num voo fretado", disse a Supervisora Geral de Seleções Femininas, Ana Lorena Marche.

SAÍDA DO BRASIL

A Canarinho terá um último compromisso antes da viagem rumo à Austrália. No próximo domingo (2 de julho), a Seleção enfrentará o Chile em partida amistosa no Mané Garrincha, em Brasília, às 10h30.

Assim, a delegação chegará no sábado à capital, onde realizará apenas um treino.

Já na segunda-feira, a comissão técnica e as 26 convocadas (o que inclui as três suplentes) partem de Brasília em voo fretado rumo a Brisbane, na Austrália. No trajeto, o avião fará uma pausa para abastecimento em Pappete, que fica na Polinésia Francesa.

A previsão é de que a delegação desembarque em Brisbane às 18h35 (horário local) do dia 4 de julho. Na sequência, o grupo fará uma viagem de ônibus, que dura em torno de duas horas, para Gold Coast, local onde a Seleção irá se preparar para a Copa do Mundo.

NA AUSTRÁLIA (GOLD COAST)

Entre o dia 04 e 18 de julho, o grupo ficará concentrado no Hotel Resort Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália. O local também irá receber os treinamentos da Seleção.



COPA DO MUNDO (PRIMEIRA FASE)



A delegação ficará concentrada em Brisbane, onde terá um hotel e um CT exclusivos à disposição. É, aliás, a primeira vez que as seleções participantes da Copa do Mundo Feminina contarão com uma sede fixa na primeira fase do torneio.

De acordo com a CBF, a delegação brasileira ficará hospedada no Best Western North Lakes Hotel e fará os treinamentos no Moreton Bay Central Sports Complex.

A programação é de que a Seleção deixe o local um dia antes das partidas da primeira fase e retorne no dia seguinte aos jogos. A única exceção, claro, será para o embate contra a França, já que o duelo está marcado para acontecer no Estádio de Brisbane.

Vale mencionar que, caso o Brasil avance às oitavas do Mundial, não haverá sede fixa.

Em tempo: a Canarinho está no Grupo F do Mundial, ao lado de Panamá, Jamaica e França. Já a estreia será no dia 24 de julho, às 08h (de Brasília), contra o Panamá no Hindmarsh Stadium.