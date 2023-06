Formiga é convocada para o Mundial de Fut7, no México

Lenda do futebol feminino brasileiro, a experiente volante Formiga, de 45 anos, foi convidada pela Confederação Brasileira de Futebol 7 a se juntar ao grupo que disputará a Copa do Mundo da modalidade, a partir do dia 7/9, no México. A informação é do site "ge".

Nas redes sociais, a jogadora agradeceu o convite e celebrou a oportunidade de voltar a vestir a camisa da Seleção após quase dois anos - ela se despediu da principal após um torneio amistoso disputado em Manaus, com 234 jogos no total e 26 anos à serviço da Canarinho.

Formiga não atua desde 2022, quando se despediu do São Paulo alegando problemas estruturais e de gestão. A volante até recebeu propostas para seguir no futebol de campo, mas não aceitou nenhuma.

As adversárias do Brasil na Copa do Mundo de Fut7 serão conhecidas no dia 7/7, em sorteio. Oito seleções participarão do Mundial no México.