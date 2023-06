Antigo sonho do Flamengo entra na mira do gigante inglês

Rio - O atacante Ângelo, do Santos, de 18 anos, entrou na mira do Chelsea. De acordo com informações do portal "UOL", o clube londrino deverá fazer em breve uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) para contratar o jovem santista. A oferta agrada o Peixe.

O clube da Vila Belmiro tem 70% dos direitos econômicos e ficaria com R$ 56 milhões. O Chelsea enxerga Ângelo como um jogador de muito potencial. Apesar do desejo, os Blues devem emprestar o jovem para ganhar experiência em outro time. O Barcelona tem a prioridade de compra do jovem, mas, até agora, não demonstrou qualquer interesse.

No começo do ano, o Flamengo tentou a contratação de Ângelo, porém, o jovem preferiu continuar no Santos. Em 2023, o jovem entrou em campo em 32 jogos, fez dois gols e deu uma assistência.