Manchester United mira contratação de Mbappé na próxima janela de transferências

Chelsea. Rio - Maior atração desta janela de transferências, Kylian Mbappé entrou no radar de mais um clube do futebol inglês. De acordo com o jornal "The Sun", o astro do PSG, que tem seu principal destino o Real Madrid, despertou o interesse do Manchester United, além de Liverpool

Mbappé, que tem contrato com o PSG até junho de 2024, não ativará cláusula de renovação do vínculo com o clube parisiense até o próximo ano e ficará livre no mercado para assinar um novo contrato. E segundo veículo inglês, a falta de ação do Real Madrid pelo astro pode abrir espaço para que clubes da Premier League tomem iniciativa.

Além do interesse de Liverpool e Chelsea, o astro está na mira de outro gigante inglês. O Manchester United, que desistiu da contratação de Harry Kane , pode se tornar um candidato a disputar pela contratação do atacante francês. No entanto, não há propostas formalizadas.

O PSG deseja negociar o Mbappé nesta janela para que não saia de graça ao fim de seu contrato. O atacante, de 24 anos, tem seu valor de mercado estipulado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 953 milhões). Na última temporada pelo clube francês, ele marcou 41 gols e deu 10 assistências em 43 jogos disputados.