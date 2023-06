Bia Haddad sente lesão e abandona jogo no WTA 500 da Inglaterra

Rio - Fim do sonho para Bia Haddad. A tenista brasileira, de 27 anos, sentiu um desconforto na perna no segundo set do jogo contra a croata Petra Martic, pelas oitavas de final do WTA 500 de Easbourne, na Inglaterra, e precisou abandonar a partida.

Bia Haddad foi derrotada no primeiro set por 6/4 e estava vencendo o segundo set por 3/2, quando sentiu um desconforto na perna e precisou abandonar a partida. A lesão ocorre na véspera de Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira (3), em Londres.

Bia Haddad já havia sentido uma lesão no joelho no último WTA de Nottingham, também na Inglaterra, no dia 13 de junho. Mesmo ainda sentindo desconfortos, ela voltou a competir em Eastbourn. Ela venceu a primeira rodada e avançou às oitavas, mas não estava 100%.

Após chegar à semifinal de Roland Garros e entrar no top 10 do ranking, Bia Haddad caiu para o 13º lugar com os recentes desempenhos na Inglaterra. A tenista foi a primeira brasileira a ficar entre as dez melhores desde Maria Esther Bueno, que já foi considerada a melhor do mundo.