Antony nega agressão em influenciadora: 'Será comprovada minha inocência'

Rio - Acusado de agressão por parte da influenciadora digital Gabriela Cavallin, o atacante Antony, do Manchester United, da Inglaterra, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. O jogador, de 23 anos, desmentiu as acusações e afirmou ser inocente.

"Após o encerramento da investigação, será comprovada minha inocência, sendo certo que a justiça vai prevalecer e o dano inicialmente causado em minha imagem vai ficar no passado", disse.

"Nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento público prévio e injusto por parte de alguns", completou.



A DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin registrou um Boletim de Ocorrência no começo do mês contra o jogador Antony, do Manchester United, por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Tatuapé (SP).

Na acusação, a influenciadora alega ter sido agredida durante o mês de maio. A agressão é datada do dia 20 de maio, quando Antony estava na Inglaterra. A DJ não esclareceu se foi agredida na Inglaterra ou no Brasil. Ela também solicitou medida protetiva com urgência e um exame de corpo de delito.

Antony e Gabriela Cavallian viveram um relacionamento durante o ano passado. Em julho, a DJ revelou que sofreu um aborto espontâneo de um bebê que teria com o jogador. Na época, ele tinha acabado de ser negociado pelo Ajax, da Holanda, ao Manchester United, por 100 milhões de euros (R$ 504 milhões).