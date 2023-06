Arsenal anuncia a contratação de atacante do Chelsea

Nesta quarta-feira, 28, o Arsenal anunciou a contratação do alemão Kai Havertz, agora ex-Chelsea. Os Gunners não revelaram tempo de contrato e valores, mas, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube pagou aos Blues 65 milhões de libras (quase R$ 399 milhões na cotação atual) para contar com o jogador.

“Para mim, é super empolgante ingressar neste clube incrível e fazer parte da família Arsenal. Este clube tem uma história tão grande e espero que possamos conquistar muitas coisas”, disse Havertz, ao site oficial do Arsenal.

“A mentalidade na equipe do Arsenal é muito alta e você pode sentir isso. Essa foi uma das razões pelas quais tem sido tão difícil jogar contra o Arsenal recentemente. O objetivo é ganhar troféus e vou dar tudo para isso pelos adeptos e por todos no clube. Agora estou ansioso para conhecer todos os jogadores e a equipe quando voltarmos para a pré-temporada”, completou.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner pic.twitter.com/76j5BStw9e — Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023

Cabe lembrar que o alemão havia sido contratado pelo Chelsea em 2020 e tinha contrato válido até junho de 2025. Na época, Havertz custou 90 milhões de libras. Desde então, o ele disputou 139 jogos, marcou 32 gols e deu 13 assistências, além de conquistar o título da Liga dos Campeões de 2021 e do Mundial de Clubes do mesmo ano.

“Kai é um jogador de grande qualidade. Ele tem grande versatilidade e é um jogador inteligente. Ele trará muita força extra ao nosso meio-campo e variedade ao nosso jogo”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

Na temporada 2022/23, o Chelsea terminou o Campeonato Inglês em 12º lugar, com a pior campanha do clube na era Premier League. Fora das competições continentais, o time londrino tenta cortar custos.