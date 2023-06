Arsenal supera o Manchester City e encaminha contratação de volante da seleção inglesa

O Arsenal venceu a queda de braço com o Manchester City, que se retirou da disputa financeira, e encaminhou a contratação do volante Declan Rice, do West Ham e da seleção inglesa, um dos destaques da última temporada da Premier League e campeão da Conference League pelos Hammers.

Nas negociações, os Gunners chegaram a fazer duas propostas pelo meio-campista de 24 anos: uma de 60 e outra de 80 milhões de libras (cerca de R$ 368 e R$ 490,5 milhões), prontamente recusadas - a segunda, inclusive, foi o mesmo valor apresentado pelos Citizens.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol europeu, a diretoria do Arsenal apresentou uma terceira oferta, de 100 milhões de libras (R$ 613 milhões), mais cinco milhões de libras (R$ 30,6 milhões) em bonificações. Esta será a maior contratação da história dos Gunners.