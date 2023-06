Mané admite ter agredido companheiro de Bayern, mas vê caso superado

Rio - Um dos grandes astros do futebol europeu, o atacante senegalês Sadio Mané, de 31 anos, viveu uma situação complicada na última temporada. O jogador foi manchetes nos jornais após o duelo entre Bayern e Manchester City na Liga dos Campeões. Irritado com o desempenho da equipe, Mané teria agredido Leroy Sané, seu companheiro de equipe. Em entrevista à emissora de TV senegalesa 2sTV, o atacante admitiu o ato.

"Esse tipo de coisa pode acontecer. E aconteceu, e conseguimos resolver esse pequeno problema. Às vezes é bom resolver uma situação, mas não desse jeito. Já ficou para trás. Vamos lutar juntos para que o time consiga alcançar seus objetivos na próxima temporada", afirmou Mané.

O senegalês foi punido com uma multa de 250 mil libras (algo em torno de R$ 1,5 milhão). Na época, houve uma discussão interna no clube para que Mané fosse demitido por justa causa, mas Sané intercedeu pelo companheiro de elenco. O atacante afirmou que deseja seguir no clube.

"Se Deus quiser, se tudo der certo, volto para o Bayern. Eu amo desafios, e o Bayern é um grande desafio. Cabe a mim fazer o possível para estar à altura", disse.