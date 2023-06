Clube de Messi anuncia ex-técnico do argentino na época do Barcelona

O Inter Miami, clube dos Estados Unidos que recentemente anunciou a contratação de Lionel Messi, anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação do treinador Tata Martino. Ele já foi comandante do argentino quando ele jogava pelo Barcelona em 2013/14 e também na seleção da Argentina, entre 2014 e 2016

"Estou muito animado para ingressar em um grande clube como o Inter Miami e sei que juntos podemos realizar muitas coisas excelentes. O clube tem a infraestrutura necessária para ser um grande competidor na região e acredito que com muito trabalho e comprometimento de todos podemos chegar lá", afirmou Tata Martino.

Bienvenido Tata



El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico.



El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra… pic.twitter.com/RVFTjlQnYw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 28, 2023

O treinador argentino já foi campeão da Major League Soccer em 2018, com o Atlanta United, e estava livre no mercado após treinar a seleção do México na última Copa do Mundo, no Catar. O tempo de contrato dele com o Inter Miami não foi divulgado.

Sob o comando de Tata Martino, Messi foi campeão da Supercopa da Espanha de 2013 com o Barcelona e foi duas vezes finalistas da Copa América com a Argentina, em 2015 e 2016. Além do treinador, outro ex-companheiro de Messi que acertou sua ida ao Inter Miami foi o volante Sergio Busquets.