Japão pode promover 'vaquinha' para conseguir direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina

A menos de um mês para o início, a Copa do Mundo Feminina segue enfrentando problemas em relação à venda dos direitos de transmissão. Potência na modalidade e campeão em 2011, o Japão ainda não tem contrato para exibição da competição e pode alavancar campanha para arrecadar dinheiro visando transmitir o grande evento, que começa no dia 20/7.

Em entrevista à Reuters, o técnico da seleção feminina japonesa, Futoshi Ikeda, se mostrou apreensivo com a possibilidade de um blecaute na TV do país.

"Para o futebol feminino se desenvolver no Japão futuramente, é importante que tenhamos pessoas nos assistindo e nos apoiando. Por isso, o torneio deve ser passado na televisão, e espero muito que todos possam assistir", disse.

De acordo com a agência japonesa Kyodo News, Haruna Takada, chefe da liga feminina da primeira divisão do Japão (WE League), é quem lidera o projeto para uma espécie de "vaquinha". O valor e a data de início da campanha, porém, ainda não foram divulgados