Gabi comemora vitória eletrizante da Seleção em retorno às quadras: 'Importante pensando na classificação'

Em partida eletrizante e que marcou o retorno da ponteira Gabi, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Itália por 3 sets a 2 nesta quarta-feira (28) em Bangkok, na Tailândia, pela estreia na terceira etapa da Liga das Nações. A jogadora, maior pontuadora do jogo, com 25, em entrevista ao site oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), celebrou a volta às quadras em grande estilo.

"Estou feliz de estar de volta vestindo a camisa da seleção brasileira. Sabíamos que seria um jogo difícil. Foi uma partida de cinco sets logo na minha volta. No primeiro set começamos bem, mas cometemos erros e deixamos a Itália crescer na partida. Elas têm boas atacantes e jogadoras de qualidade. Começamos a defender e bloquear melhor a partir do terceiro set. Foi uma vitória importante pensando na nossa classificação para fase final. Agora vamos descansar porque amanhã temos um jogo difícil contra o Canadá", disse.

Que retorno o da Gabi!



Vitória sobre a Itália no tie-break, com duas viradas e um set inteirinho de pontos da capitã!



É a seleção feminina de olho em uma das oito vagas na fase final da Liga das Nações!



E nesta quinta-feira tem mais: Brasil x Canadá, às 7h (de Brasília). pic.twitter.com/cEuOLwhBGv — CBV (@volei) June 28, 2023

Outra peça importante na equipe comandada por José Roberto Guimarães foi a oposta Rosamaria, que anotou 21 pontos. Ela destacou a dificuldade do jogo contra as italianas, que chegaram a virar a parcial que estava 20/12 para o Brasil no primeiro set.

"Foi importante começarmos essa etapa com vitória. Sabíamos que não seria uma partida fácil. Tivemos que nos superar em muitos momentos. Foi um confronto difícil do início ao fim. Foi válido o nosso poder de reação e conseguimos superar as dificuldades. Agora é levar o que aprendemos para os próximos jogos. Fiquei feliz com a atitude do grupo."

Com a sétima vitória em nove jogos, a seleção brasileira ficou na terceira colocação da competição. O próximo compromisso será nesta quinta-feira (29), contra o Canadá, que ocupa a nona colocação com quatro triunfos e cinco derrotas.