José Mourinho recebe nova punição por ofender árbitro

Uma semana após ser suspenso pela Uefa por conta de ofensas ao árbitro Anthony Taylor na final da Liga Europa, no fim de maio, o técnico José Mourinho, da Roma, recebeu nova punição, desta vez a nível nacional, e não poderá comandar a equipe nas duas primeiras rodadas da próxima edição do Campeonato Italiano.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou que Mourinho ficará afastado por dez dias, contando a partir do início da temporada. Além da suspensão, o treinador terá de pagar multa de 50 mil euros (R$ 264 mil na cotação atual).

De acordo com os registros, José Mourinho disse, após o empate em 1 a 1 com o Monza, no dia 3/5, que o árbitro Daniele Chiffi era o pior árbitro que havia encontrado em sua carreira