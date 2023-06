NFL encomenda pesquisa sobre torcedores no Brasil

Rio - A NFL buscou responder uma das perguntas mais realizadas entre os fãs de futebol americano no país: qual entre os 32 times tem a maior torcida no Brasil? Em pesquisa inédita realizada no cenário nacional, a liga coletou mais de 13 mil votos únicos para elaboração do ranking.



Quem aparece no topo da lista é o Green Bay Packers, dono de quatro títulos do Super Bowl, com 12,25% dos votos dos participantes da pesquisa. Na segunda colocação está o San Francisco 49ers, com 11%, enquanto o New England Patriots ocupa a terceira posição com pequena distância de percentual, 10,85%.



Atual campeão do Super Bowl, o Kansas City Chiefs é o quarto na lista, tendo 7,57% de torcedores declarados. Principal colecionador de títulos com seis troféus Vince Lombardi, ao lado do Patriots, o Pittsburgh Steelers figura na sexta colocação, com 5,1%. Segundo mais vitorioso, empatado com o 49ers com cinco conquistas, Dallas Cowboys é só o oitavo na lista (4,6%).



A força dos fãs brasileiros impulsiona os números da NFL no mercado nacional. Atualmente, o Brasil é o segundo país do mundo em total de seguidores da liga nas redes sociais, com mais de 3 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos. O alcance de fãs declarados do futebol americano cresceu mais de 10 vezes em apenas sete anos, saltando de 3 milhões para 35 milhões de brasileiros que acompanham a modalidade, segundo números do Ibope Repucom de 2021.



Confira o ranking oficial completo de torcidas dos times da NFL no Brasil:



1º Green Bay Packers – 12,25% / 2º San Francisco 49ers – 11%



3º New England Patriots – 10,85% / 4º Kansas City Chiefs – 7,57%



5º Seatle Seahawks – 6,13% / 6º Pittsburgh Steelers – 5,1%



7º Philadelphia Eagles – 4,76% / 8º Dallas Cowboys – 4,6%



9º New York Giants – 4,03% / 10º Denver Broncos – 4,02%



11º New Orleans Saints – 3,4% / 12º Baltimore Ravens – 2,85%



13º Buffalo Bills – 2,68 / 14º Minnesota Vikings – 2,59%



15º Miami Dolphins – 2,41% / 16º Cincinnati Bengals – 2,12%



17º Las Vegas Raiders – 1,76% / 18º Indianapolis Colts – 1,27%



19º Los Angeles Chargers – 1,14% / 19º Chicago Bears – 1,14%



21º Arizona Cardinals – 1,04% / 22º Carolina Panthers – 1%



23º Atlanta Falcons – 0,97% / 24º New York Jets – 0,89%



25º Tampa Bay Buccaneers – 0,88% / 26º Los Angeles Rams – 0,82%



27º Cleveland Browns – 0,63% / 28º Washington Commanders – 0,57%



29º Jacksonville Jaguars – 0,49% / 30º Tennessee Titans – 0,42%



31º Detroit Lions – 0,36% / 32º Houston Texans – 0,3%