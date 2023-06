Sem acerto com o Botafogo, Rojas chora em despedida e é esperado no Corinthians

O meio-campista Matías Rojas fez seu último jogo com a camisa do Racing na quarta-feira (28), na vitória por 4 a 0 sobre o Ñublense, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O jogador paraguaio marcou um belo gol de falta, foi aplaudido pela torcida ao ser substituído e chorou no banco de reservas.



Una despedida hasta las lágrimas: Matías Rojas jugó su último partido con @RacingClub en el Cilindro y fue ovacionado. #GloriaEterna pic.twitter.com/Qybk7XUIER — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 29, 2023

Rojas tem um pré-contrato assinado com o Corinthians e desembarca no Brasil nos próximos dias para concluir o negócio. O diretor de futebol Alessandro Nunes confirmou o acordo e espera que o Corinthians resolva a questão do "transfer ban", que impede o clube paulista de inscrever novos jogadores por dívidas não pagas, até o dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências.



"O Corinthians trabalha muito para que na segunda-feira, dia 3 de julho, a gente não tenha nenhum problema nesse sentido e possa registrar nossa primeira contratação, o Matías Rojas, e eventualmente alguma outra que possa transcorrer nos próximos dias", disse Alessandro, em entrevista após a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool (URU) nesta quarta.



Cobiçado por outras equipes, como Botafogo e Internacional, Rojas tem contrato com o Racing somente até o dia 30 de junho, mas não irá renovar. Embora o Corinthians não tenha que pagar para tirar o jogador de 27 anos da equipe argentina, o custo da operação é alto.



Valorizado, o atleta exige cerca de R$ 15 milhões pelo pagamento de luvas e um salário anual líquido de R$ 10 milhões. Ele entende viver a melhor fase de sua carreira e já recusou uma proposta do Botafogo, em março, porque não a considerou vantajosa.



O Corinthians discute um contrato longo, de quatro anos, e teve o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, que espera reforços para reerguer o time. A diretoria vê o paraguaio como a solução para os problemas de criatividade da equipe, muito dependente de Renato Augusto, muitas vezes indisponível devido às lesões.