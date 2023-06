Grêmio mira contratação de jogador revelado pelo Flamengo

O Grêmio deseja a contratação de Rodrigo Muniz, de 22 anos. Com a possibilidade de Luis Suárez, que sofre com artrose no joelho direito , ter sua aposentadoria antecipada , o clube gaúcho vem observando o mercado de olho em opções para o setor. O jovem atacante foi revelado pelo Flamengo e pertence ao Fulham, da Inglaterra. As informações são do portal "ge".

Antes da incerteza envolvendo o futuro de Suárez, o Grêmio já via a necessidade de buscar um reserva para o veterano. Agora, a possível saída do uruguaio muda os rumos do clube, que definiu Rodrigo Muniz como peça ideal para a vaga. O jovem atacante esteve emprestado ao Middlesbrough, da Inglaterra, e voltou ao Fulham no fim de maio.

O Tricolor Gaúcho fez uma proposta por empréstimo do atacante, mas o clube inglês recusou, já que deseja vendê-lo. Apesar disso, o clube do Rio Grande do Sul não desistiu e estuda uma oferta de compra de parte dos direitos econômicos do jogador. O valor pedido pelos ingleses é de 4 milhões de euros (R$ 21,1 milhões) a 5 milhões de euros (R$ 26,4 milhões). Outro clube brasileiro interessado é o Atlético-MG.

Revelado pelo Flamengo em 2020, Rodrigo Muniz passou a atuar mais no clube carioca em 2021, ano em que foi contratado pelo Fulham. Emprestado ao Middlesbrough na última temporada, ele atuou em 17 partidas e marcou dois gols.