Brasileiros são eliminados em fase classificatória e não avançam para Wimbledon

Rio - Felipe Meligeni e Thiago Wild deram adeus a disputa do Grand Slam de Wimbledon, que será disputado em julho, em Londres. Os brasileiros foram derrotados na última fase classificatória para a competição e ficaram sem vaga.

Felipe Meligeni, número 134 do mundo, foi derrotado pelo moldávio Radu Albot, número 106, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 2/6 e 6/7 (6-8). O brasileiro venceu o primeiro set, mas levou a virada e caiu no tie-break. O duelo durou cerca de 2h45.

Já Thiago Wild, número 131 do mundo, foi eliminado pelo chileno Barrios Vera, número 133, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/7 (3), 2/6, 6/3 e 6/2. O brasileiro foi derrotado no primeiro set, buscou a virada, mas cedeu o empate e levou a virada. Ele se lesionou no último set.

Felipe Meligeni volta às quadras no Challenger de Amersfoort, dia 17 de julho. Já o próximo compromisso de Thiago Wild será o Challenger de Karlsruhe, na próxima semana.