Marta está no topo de lista jogadoras mais ricas da Copa do Mundo Feminina

Uma das maiores jogadoras de futebol e eleita seis vezes a melhor pela Fifa, Marta chega à sexta Copa do Mundo Feminina com mais uma marca: a de mais rica entre todas que disputarão o torneio. Segundo levantamento do jornal espanhol 'Marca', a brasileira tem fortuna avaliada em 13 milhões de dólares (cerca de R$ 63 milhões).



Jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Marta tem salário de 400 mil por ano (R$ 1,9 milhão). Mesmo valor da segunda colocada no ranking de jogadoras mais ricas da Copa do Mundo: Wendie Renard, do Lyon.



A capitã da França, que vai para o terceiro Mundial, tem fortuna estimada em 10 milhões de dólares (R$ 48,5 milhões). A companheira de clube e de seleção, Amandine Henry, fecha o Top-3, com 7 milhões de dólares (R$ 33,9 milhões).



Confira as cinco jogadoras mais ricas da Copa do Mundo



1º Marta (Brasil) - 13 milhões de dólares (cerca de R$ 63 milhões)

2º Wendie Renard (França) - 10 milhões de dólares (R$ 48,5 milhões)

3º Amandine Henry (França) - 7 milhões de dólares (R$ 33,9 milhões)

4º Alex Morgan (Estados Unidos) - 4 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões)

5º Megan Rapinoe (Estados Unidos) - 3,7 milhões de dólares (R$ 17,9 milhões)