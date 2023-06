Em Paris, Luis Enrique fecha últimos detalhes para assumir o PSG

O técnico Luis Enrique está acertando os últimos detalhes com o PSG e já está em Paris para assinar o contrato para assumir o comando do clube francês. Segundo o jornal espanhol "As", o treinador conheceu a cidade e o Centro de Treinamento da equipe e deverá ser anunciado na semana que vem.

Antes de anunciar Luis Enrique, o PSG precisa resolver uma pendência com o antigo técnico, Christophe Galtier, que teve seu contrato rescindido ainda com um ano de vínculo. O clube parisiense terá que pagar ao treinador a multa rescisória de cerca de 6 milhões de euros (R$ 31,7 milhões de reais).

O PSG permanece com o mesmo foco de conquistar a Liga dos Campeões e se agarra na experiência de Luis Enrique, que venceu o torneio em 2015 com o Barcelona, que na época tinha Neymar, para ganhar o maior título da Europa.

Luis Enrique, de 53 anos, teve seu último trabalho na seleção da Espanha. Na Fúria, ele venceu 22 jogos de 37 disputados. Ele comandou a equipe espanhola na Copa do Mundo do Catar e foi eliminado nas oitavas de final nos pênaltis diante da seleção do Marrocos.