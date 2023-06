Após CBF optar por esperar Carlo Ancelotti, Jorge Jesus deverá assinar com seleção saudita

Rio - Ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus, deverá mesmo ser o novo técnico da Arábia Saudita. De acordo com informações do portal "UOL", o Mister irá assinar nos próximos dias o contrato até a Copa de 2026. O português, de 68 anos, irá ser o treinador de seleções mais bem pago do planeta.

Em seu novo contrato, Jorge Jesus receberá 10 milhões de euros (R$ 52,9 milhões) anuais, um valor recorde para o mercado de seleções. O português tinha o sonho de dirigir a seleção brasileira, porém, a CBF optou por esperar Carlo Ancelotti, que irá dirigir o Real Madrid até junho de 2024.

Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus teve seu último trabalho no Fenerbahçe. Ele comandou a equipe turca na última temporada, sendo vice-campeão nacional e conquistando o título da Copa da Turquia.