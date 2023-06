Corinthians consulta Wendel, ex-jogador do Fluminense

Rio - Em busca de reforços para o meio-campo, o Corinthians fez uma consulta ao Zenit pelo volante Wendel, de 25 anos. Revelado pelo Fluminense, o jogador atua fora do Brasil desde 2018 e pode não seguir no futebol russo. As informações são do portal "UOL".

O Timão deseja a contratação do jogador por empréstimo e sabe das dificuldades. Além de Wendel, o Alvinegro também tem interesse na contratação de Gustavo Cuéllar. O volante, de 30 anos, defende o Al-Hilal.

Wendel chegou a ser ventilado no Flamengo em alguns anos, porém, para 2023 a sua contratação não tem sido avaliada pelo Rubro-Negro, que fechou com Allan para o setor. Além de Fluminense e Zenit, Wendel também atuou pelo Sporting, de Portugal.