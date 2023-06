Namorada de Karim Benzema revela que não sabia da fama do astro: 'Não entendo de futebol'

A namorada de Karim Benzema, Jordan Ozuna, deu sua primeira entrevista desde o início do relacionamento com o atacante e surpreendeu com detalhes sobre o jogador. Benzema e Jordan não foram vistos juntos publicamente até a cerimônia da Bola de Ouro do ano passado, quando o ex jogador do Real Madrid conquistou o prêmio de melhor do mundo.

Sobre o início da relação, a modelo admitiu que não fazia ideia de que o atleta era um grande astro do futebol. "Quando conheci Karim, não sabia quem ele era. "Sou norte-americana, não entendo muito de futebol”, brincou Jordan, em entrevista à revista Yo Dona.



"Desde o começo eu senti que ele era algo diferente. Karim é um cara incrível. Nós rimos tanto juntos... Quando eu digo que ele é meu melhor amigo, eu realmente quero dizer isso”.

Jordan também se abriu sobre como ela se converteu ao islamismo após conhecer Benzema.



“Foi aqui na Mesquita de Madri. Eles recitam o Alcorão… É uma cerimônia pequena e íntima. Chorei feito criança. Sou muito sentimental. [...] Pesquisei muito sobre essa religião e acho lindo”.