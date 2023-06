F1: Verstappen e Hamilton trocam farpas e apimentam rivalidade

Lewis Hamilton e Max Verstappen reacenderam a rivalidade que estava adormecida desde a disputa do título na última corrida da temporada de 2021, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na coletiva da etapa da Áustria, que será realizada neste fim de semana, o heptacampeão mundial criticou a vantagem da Red Bull Racing e foi alfinetado pelo atual bicampeão da categoria.

"Nosso carro (Mercedes) está caminhando na direção certa. Acredito que no final das contas é provável que, passo a passo, até o final do ano, possamos alcançar a RBR. Mas isso só porque eles provavelmente já estão focando no carro do próximo ano. Eles nem precisam fazer mais nenhuma alteração no carro deste ano porque já estão muito à frente, com 100 pontos de vantagem sobre nós", disse o britânico.

O piloto da Mercedes direcionou as críticas sobre a RBR à FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Hamilton ressaltou que a punição dada à equipe austríaca por infringir o teto de gastos do ano passado foi branda e não causou qualquer impacto para esta temporada, e relembrou que a equipe alemã nunca teve tamanha vantagem para desenvolver o carro tão cedo para o ano seguinte.

"Nunca começamos (o desenvolvimento do carro seguinte) tão cedo quanto eles. Estou dizendo que precisa mudar porque é assim que se mantém uma dominância por tanto tempo, e continuam permitindo que isso aconteça. A Ferrari estava na frente (com Michael Schumacher) e a RBR com Seb (Vettel). Eles começaram o trabalho mais cedo e continuaram à frente do resto", criticou.

Na temporada de 2023, a RBR foi a única equipe vencedora. Em oito etapas, Max Verstappen venceu seis vezes, enquanto Sérgio Pérez levou a melhor em outras duas ocasiões. Atual bicampeão mundial, o piloto holandês tem larga vantagem de 69 pontos (ou quase três corridas de frente) para o segundo colocado. Verstappen poupou palavras para rebater Hamilton, mas aproveitou para alfinetá-lo.

"A vida é injusta mesmo, não só na Fórmula 1. Muitas coisas na vida são injustas, a gente tem que aceitar", afirmou o líder do campeonato.

A etapa da Áustria será a nona da temporada de 2023 da Fórmula 1. O primeiro treino livre será realizado nesta sexta-feira (30), às 8h30 (de Brasília), seguido da classificação para a corrida principal, às 12h. No sábado (1), será realizada a classificação da corrida curta, às 7h, que acontecerá logo depois, às 11h30. A corrida principal será no domingo (2), às 10h, no circuito de Spielberg.