Mbappé terá reunião com PSG para discutir futuro

O futuro de Kylian Mbappé pode ser definido nas próximas horas. Segundo o jornal espanhol "Marca", o craque francês terá uma reunião com os dirigentes do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira (30) para discutir o futuro.

O encontro terá a presença do dono e presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. A reunião definirá o futuro de Mbappé, que recusou estender o contrato por mais uma temporada. Uma venda na próxima janela de transferências não está descartada.

Mbappé, que é alvo do Real Madrid, deseja cumprir o contrato com o PSG até junho de 2024. O clube francês, por outro lado, não pretende perdê-lo de graça e, por isso, esta seria a última chance de vendê-lo. Em janeiro, ele já poderia assinar de graça com outro clube.



Contratado em 2018, Mbappé soma 212 gols e 98 assistências em 260 jogos pelo PSG. Maior artilheiro da história do clube, o craque francês contribuiu com 41 gols e 10 assistências em 43 partidas disputadas na temporada 2022/23. Os parisienses conquistaram apenas o Campeonato Francês.