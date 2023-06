Manchester United acerta contratação de meia do Chelsea por R$ 365 milhões

O meia Mason Mount está de saída do Chelsea. O Manchester United acertou nesta quinta-feira (29) a contratação do jogador por 69 milhões de euros (R$ 365 milhões). O meio-campista inglês, de 24 anos, assinará contrato até junho de 2028. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

O jogador é aguardado para fazer exames médicos. Mason Mount é o primeiro reforço do Manchester United para a temporada 2023/24. No último ano pelo Chelsea, o meia perdeu espaço após a Copa do Mundo de 2022. Ao todo, fez 35 jogos, três gols e três assistências.

Após realizar a pior campanha no Campeonato Inglês desde 1992, o Chelsea passa por uma reformulação no elenco. O clube já negociou jogadores como N'Golo Kanté, Edouard Mendy e Kalidou Koulibaly para o futebol saudita, além de Kai Havertz para o Arsenal e Mateo Kovacic para o Manchester City.

Mason Mount foi revelado pelo Chelsea e teve passagens por empréstimo pelo Vitesse, da Holanda, e Derby County, da Inglaterra. Nos Blues, disputou 195 jogos, fez 33 gols e 32 assistências. Ele conquistou a Liga dos Campeões (2020/21), o Mundial de Clubes (2021) e a Supercopa da Uefa (2021).