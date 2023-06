CBF adia confirmação de ‘técnico tampão’ da Seleção até a chegada de Ancelotti

Rio - A CBF decidiu adiar a confirmação de quem treinará a seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti, no segundo semestre de 2024. Segundo o “Uol”, o presidente Ednaldo Rodrigues se pronunciaria nesta sexta-feira (30) sobre o tema, mas a decisão passou para a próxima terça (4).



A ideia de Ednaldo era informar quem será o ‘técnico tampão’ do Brasil e dar detalhes também sobre a seleção olímpica. No entanto, compromissos acabaram mudando os planos do presidente. Ele embarca nesta sexta (30) para Brasília, onde a seleção brasileira feminina fará um amistoso contra o Chile, no domingo (2), o último antes da Copa do Mundo.



Antes de viajar, Ednaldo terá uma reunião na CBF. O encontro será para tratar investimentos em competições de base e na estrutura física da Granja Comary.



O destino da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti ainda é uma incógnita. Ramon Menezes, que comandou a Seleção interinamente nos últimos amistosos, não agradou e dificilmente será mantido no cargo.