Vídeo: saiba como está o andamento das obras no Camp Nou, o estádio do Barcelona

O Barcelona divulgou imagens das obras no Camp Nou. Um mês depois da cerimônia de início da operação, a demolição das arquibancadas do terceiro nível está em andamento. Confira no vídeo abaixo:





Vale destacar que a previsão é de que as obras sejam concluídas em 2026. No entanto, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, indicou em maio que o estádio já deve ter algumas condições de uso no fim do ano que vem.

"Quando voltarmos aqui, voltaremos mais fortes do que nunca. Será coincidindo com o 125º aniversário do nosso Clube, no final de 2024, quando o Estádio estará em condições adequadas para podermos tirar dele o desempenho que queremos", destacou Joan Laporta.

Dessa forma, como o Camp Nou estará em obra, o Barcelona mandará seus jogos no Estádio Olímpico de Montjuïc durante a temporada 2023/24 e em parte da 2024/25.