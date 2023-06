Santos confirma rescisão com Eduardo Bauermann, zagueiro envolvido em esquema de apostas

O Santos oficializou nesta quinta-feira (29) a rescisão de contrato com Eduardo Bauermann, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2024. O zagueiro, de 27 anos, envolvido no grande esquema de manipulação de apostas esportivas, jogará no futebol turco pelo Aytemiz Alanyaspor.

A assinatura de Bauermann com a equipe europeia não encherá os cofres do Peixe, que cedeu o jogador e manterá parte dos direitos esportivos para lucrar em uma futura negociação.

Eduardo Bauermann estava afastado do elenco do Santos desde que foi citado na "Operação Penalidade Máxima", em investigação aberta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), por envolvimento no esquema de apostas esportivas que chocou o futebol brasileiro entre março e maio.

Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o jogador recebeu 12 jogos de suspensão e isso aumentou os rumores de uma saída do clube paulista, que conduziu a situação com cautela.