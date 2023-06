Vini Jr é o melhor brasileiro em lista dos 100 melhores da temporada; Neymar é ausência

Rio - O jornal espanhol "Marca" publicou nesta quinta-feira (29) uma lista com os 100 melhores jogadores da temporada 2022/23. Após conquistar o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões em seu primeiro ano com o Manchester City, o centroavante Erling Haaland foi eleito o melhor jogador, seguido por Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, e Vini Jr, do Real Madrid.

Cinco brasileiros foram lembrados entre os 100 melhores da temporada 2022/23. Além de Vini Jr, os outros quatro são Rodrygo (23º) e Éder Militão (35º), do Real Madrid; Casemiro (38º), do Manchester United, e Bruno Guimarães (55º), do Newcastle United. Já nomes como o goleiro Éderson e os atacantes Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Neymar ficaram de fora.

Confira a lista dos 100 melhores da temporada:

1 - Erling Haaland (Manchester City)

2 - Lionel Messi (PSG)

3 - Vini Jr (Real Madrid)

4 - Kylian Mbappé (PSG)

5 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

6 - Rodri (Manchester City)

7 - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

8 - Victor Osimhen (Napoli)

9 - Ilkay Gündogan (Manchester City)

10 - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

11 - Robert Lewandowski (Barcelona)

12 - Bernardo Silva (Manchester City)

13 - Thibaut Courtois (Real Madrid)

14 - Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

15 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

16 - Lautaro Martínez (Inter de Milão)

17 - Ronald Araújo (Barcelona)

18 - Martin Odegaard (Arsenal)

19 - Jack Grealish (Manchester City)

20 - Karim Benzema (Real Madrid)

21 - Harry Kane (Tottenham)

22 - Marcus Rashford (Manchester United)

23 - Rodrygo (Real Madrid)

24 - Jamal Musiala (Bayern de Munique)

25 - John Stones (Manchester City)

26 - Julián Álvarez (Manchester City)

27 - Rafael Leão (Milan)

28 - Pedri (Barcelona)

29 - Bukayo Saka (Arsenal)

30 - Eduardo Camavinga (Real Madrid)

31 - Emiliano Martínez (Aston Villa)

32 - Yassine Bounou (Sevilla)

33 - Luka Modric (Real Madrid)

34 - Nicolo Barella (Inter de Milão)

35 - Éder Militão (Real Madrid)

36 - Bruno Fernandes (Manchester United)

37 - Mohamed Salah (Liverpool)

38 - Casemiro (Manchester United)

39 - Enzo Fernández (Chelsea)

40 - Alexis Mac Allister (Brighton)

41 - Gavi (Barcelona)

42 - Kim Min-Jae (Napoli)

43 - André Onana (Inter de Milão)

44 - Toni Kroos (Real Madrid)

45 - Federico Valverde (Real Madrid)

46 - Angel Di María (Juventus)

47 - Sofyan Amrabat (Fiorentina)

48 - Federico Dimarco (Inter de Milão)

49 - Youssef En-Nesyri (Sevilla)

50 - Alejandro Balde (Barcelona)

51 - Paulo Dybala (Roma)

52 - Declan Rice (West Ham)

53 - Josko Gvardiol (RB Leipzig)

54 - Stanislav Lobotka (Napoli)

55 - Bruno Guimarães (Newcastle)

56 - Mike Maignan (Milan)

57 - William Saliba (Arsenal)

58 - Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)

59 - Theo Hernández (Milan)

60 - Achraf Hakimi (PSG)

61 - Samuel Chukwueze (Villarreal)

62 - Gabri Veiga (Celta de Vigo)

63 - Kieran Trippier (Newcastle)

64 - Martín Zubimendi (Real Sociedad)

65 - Nicolas Otamendi (Benfica)

66 - Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

67 - Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

68 - Takefusa Kubo (Real Sociedad)

69 - Xavi Simons (PSV)

70 - Mikel Merino (Real Sociedad)

71 - Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

72 - Antonio Rüdiger (Real Madrid)

73 - Alexandre Lacazette (Lyon)

74 - Sebastién Haller (Borussia Dortmund)

75 - Ivan Toney (Brentford)

76 - João Mário (Benfica)

77 - Alejandro Grimaldo (Benfica)

78 - Seko Fofana (Lens)

79 - Jonathan David (Lille)

80 - Milinkovic-Savic (Lazio)

81 - Dusan Tadic (Ajax)

82 - Lois Openda (Lens)

83 - Cody Gakpo (Liverpool)

84 - Orkun Kokcu (Feyenoord)

85 - Dominik Szboszlai (RB Leipzig)

86 - Enner Valencia (Fenerbahçe)

87 - Isaac Palazon (Rayo Vallecano)

88 - Josip Juranovic (Union Berlin)

89 - Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

90 - David García (Osasuna)

91 - Mauro Icardi (Galatasaray)

92 - Mehdi Taremi (Porto)

93 - Mike Tresor (Genk)

94 - Niclas Fullkrug (Werder Bremen)

95 - Vincenzo Grifo (Freiburg)

96 - Kyogo Furuhasi (Celtic)

97 - Folarin Balogun (Reims)

98 - Victor Boniface (St-Gilloise)

99 - Van den Boomen (Toulouse)

100 - Santiago Gimenez (Feyenoord)