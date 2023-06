Confederação anula chancela e NBB deixa de ser torneio nacional oficial

Rio - A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quinta-feira (29) a retirada da chancela da Liga Nacional de Basquete (LNB). Com a decisão da entidade, o Novo Basquete Brasil (NBB), principal competição do país e organizado pela Liga, deixa de ser considerado o torneio oficial.

"Informamos que não são mais competições oficiais do sistema CBB ou FIBA toda e qualquer competição que venha a ser realizada e/ou organizada pela LNB, como NBB ou LDB", disse a nota oficial da entidade brasileira de basquete, referindo-se também à Liga de Desenvolvimento.

Em nota oficial, a LNB lamentou a decisão da CBB e garantiu a "manutenção do diálogo a fim de encontrar uma solução conciliatória". A liga organizadora do NBB também reiterou o compromisso com o "fomento e o desenvolvimento da modalidade no Brasil". Mesmo sem a chancela, a liga pode organizar o torneio.

Desde o ano passado, CBB e LNB travaram uma disputa judicial sobre o futuro do basquete brasileiro. O fim da chancela era praticamente certo, mas as partes seguiram conversando em busca de uma solução. Apesar da retirada, a LNB confirmou a próxima temporada do NBB.

O NBB caminha para a 16ª temporada e possui parceria com a NBA (a liga de basquete dos Estados Unidos) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Na última temporada, o Franca defendeu o título e conquistou o bicampeonato após derrotar o São Paulo na decisão. O Flamengo é o maior campeão com sete títulos.

Confira a nota oficial da LNB:

"A Liga Nacional de Basquete lamenta a decisão da Confederação Brasileira de Basketball em retirar a chancela do NBB.

A LNB mantém sua posição de manutenção do diálogo a fim de encontrar uma solução conciliatória para o caso, o que entende ser o melhor para o contínuo crescimento do nosso esporte.

O NBB é um campeonato consolidado, caminhando para a sua 16ª edição a partir de outubro de 2023 reafirmando sempre o respeito aos seus torcedores, patrocinadores, atletas e toda a comunidade que forma o ecossistema do basquetebol.

Os clubes que formam a Liga Nacional de Basquete reiteram seu compromisso com o fomento e o desenvolvimento da modalidade no Brasil."