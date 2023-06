Presidente do Grêmio confirma que Suárez irá se consultar com médico em Barcelona

Nesta quinta-feira, 28, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, confirmou que Luis Suárez pediu ao clube para se consultar com seu médico em Barcelona. A notícia veio à tona na última terça, após o jornal uruguaio El Observador publicar que o atacante cogitava viajar à Espanha assim que possível para tratar do problema no joelho direito.





"O que a gente pode informar é que o Suárez efetivamente tem uma dor no joelho, isso não é segredo para ninguém. O Suárez teria subestimado, se equivocado sobre o futebol brasileiro. É um campeonato muito forte, com uma logística muito pesada, e os jogos são muito combativos. Ele apanha muito, vamos dizer assim, e faz um esforço tremendo para um jogador da idade dele", disse o presidente do Tricolor Gaúcho.

"O fato é que ele gostaria sim de se consultar com o seu médico em Barcelona, e o Grêmio concorda, porque essa é uma relação médico/paciente importante, da qual a gente respeita. A questão que estamos vendo é o melhor momento para fazer isso, para que atenda também aos interesses do Grêmio, especialmente, na Copa do Brasil, para que possamos passar para as semifinais", completou.

Vale lembrar que, dias atrás, jornais do Rio Grande do Sul noticiaram que o atacante sinalizou a possibilidade de aposentadoria antes do fim do contrato, justamente por causa do problema no joelho. No entanto, o então VP de futebol, Paulo Caleffi, negou a informação.

Além disso, o próprio Suárez ironizou a possibilidade de aposentadoria em uma publicação nas redes sociais e também na comemoração do gol marcado na vitória sobre o América-MG.