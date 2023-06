Clube da Arábia Saudita se aproxima da contratação de Roberto Firmino

Roberto Firmino está próximo de ser mais uma estrela do futebol na Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em janela de transferências, o brasileiro chegou a um acordo verbal com Al Ahli.

Para que a negociação seja concluída, faltam apenas os exames médicos. Uma vez aprovado, o atacante assinará um contrato com Al Ahli válido até junho de 2026.





CARREIRA DE FIRMINO

O brasileiro se profissionalizou no Figueirense e foi para o Hoffenheim durante a temporada 2010/11. Ele se destacou no futebol alemão e chamou a atenção do Liverpool, que o contratou em 2015.

Na Inglaterra, Firmino virou ídolo. Com a camisa dos Reds, o atacante disputou 362 jogos, marcou 111 gols e distribuiu 79 assistências em oito anos.

Além disso, por lá, ele ainda conquistou: Mundial de Clubes; Liga dos Campeões; Premier League; Copa da Inglaterra; Copa da Liga Inglesa; Supercopa da Uefa; e Supercopa da Inglaterra.