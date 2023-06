Treinador ressalta que Messi e Busquets não estão de férias no Inter Miami: 'Queremos competir'

Apresentado nesta quinta-feira, 29, como novo técnico do Inter Miami, Tata Martino rechaçou a ideia de que Messi e Busquets - ambos ídolos do Barcelona - estão "de férias" nos Estados Unidos. Durante a entrevista coletiva, o treinador destacou que todos estão focados em competir na Major League Soccer (MLS).

"Conversamos sobre chegar para ter sucesso, para competir e competir bem. Isso acontece conosco até no nível pessoal, às vezes associamos os Estados Unidos, Miami, feriados... Não é isso. Queremos competir, não são jogadores de futebol que vão vir aqui para não competir", disse Tata Martino.

O treinador argentino já foi campeão da Major League Soccer em 2018, com o Atlanta United, e estava livre no mercado após treinar a seleção do México na última Copa do Mundo, no Catar. O tempo de contrato dele com o Inter Miami não foi divulgado.

Sob o comando de Tata Martino, Messi foi campeão da Supercopa da Espanha de 2013 com o Barcelona e foi duas vezes finalistas da Copa América com a Argentina, em 2015 e 2016. Além do treinador, outro ex-companheiro de Messi que acertou sua ida ao Inter Miami foi o volante Sergio Busquets.