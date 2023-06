Flamengo e Fluminense podem se enfrentar nas oitavas da Libertadores

Os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Libertadores estão definidos e Flamengo e Fluminense já conhecem os possíveis confrontos. Inclusive, pode acontecer um Fla-Flu logo no início do mata-mata, já que os rubro-negros ficaram em segundo lugar em seu grupo e os tricolores, em primeiro.



A definição dos adversários das oitavas de final da Libertadores sairá do sorteio na quarta-feira (5), às 13h (de Brasília). Os clubes do pote 1 (primeiros colocados dos grupos) enfrentarão os do pote 2 (segundos) e têm a vantagem de decidir em casa a vaga para a próxima fase.



Pote 1: Palmeiras, Olimpia (Paraguai), Racing (Argentina), Boca Juniors (Argentina), Athletico-PR, Independiente del Valle (Equador), Internacional e Fluminense.



Pote 2: Bolívar (Bolívia), Flamengo, Nacional (Uruguai), Argentinos Juniors (Argentina), Atlético-MG, River Plate (Argentina), Atlético Nacional (Colômbia) e Deportivo Pereira (Colômbia).

Na classificação geral, o Fluminense foi o pior primeiro colocado (com 10 pontos) e, a partir das quartas de final, só terá vantagem de decidir em casa se enfrentar um adversário que se classificou no grupo em segundo lugar.

E o Rubro-Negro, com segunda melhor campanha entre os segundos (11), também só jogará no Maracanã na volta, caso não enfrente um dos primeiros ou o Bolívar.