Botafogo x Vasco: mais de 30 mil ingressos garantidos para o clássico

Rio - O Estádio Nilton Santos receberá um bom público para o clássico entre Botafogo e Vasco, no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Até o momento, mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o duelo.



A expectativa é que o número aumente ainda mais. Nesta sexta (30), a torcida do Botafogo formou longas filas no Nilton Santos para comprar entradas e garantir presença no clássico. As vendas também acontecem em General Severiano.



Vale lembrar que a partida contará apenas com torcedores do Botafogo. O Vasco cumpre punição pelas confusões em São Januário após a derrota para o Goiás, no último dia 22, e os cruz-maltinos estão impedidos de irem aos estádios.



Atualmente, o Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Glorioso tem 30 pontos, sete a mais do que o vice-líder Grêmio.