Ex-companheiro recorda momentos de irritação de Cristiano Ronaldo no vestiário: ‘Jogava a chuteira’

Gareth Bale foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid durante cinco anos, entre 2013 e 2018. Junto com Karim Benzema, estava formado o "trio BBC", que fez história no clube com a conquista de quatro títulos de Uefa Champions League, além de 442 gols e 170 assistências distribuídos entre os três.



Em conversa descontraída com o golfista Martin Borgmeier, em canal do YouTube, durante o torneio de golfe BMW International Open Pro-Am, Bale comentou como era sua relação com Cristiano Ronaldo e revelou que o astro português ficava irritado quando deixava o campo sem marcar, a ponto de arremessar suas chuteiras no vestiário. Contudo, o galês pontuou que, de resto, sua relação com CR7 era "ok".

"Ele era um bom companheiro de equipe e sempre tivemos um bom relacionamento. Ele era ok, embora tivesse seus momentos. Por exemplo, se ganhássemos por 5 a 0 e ele não marcasse, ele entrava no vestiário e jogava a chuteira como se estivesse com raiva. Mas ele era um cara legal, nada de errado. Realmente não tivemos nenhum problema. Muitas pessoas ficam assustadas sobre como ele é. Ele é tranquilo", revelou Bale.



Revelado pelo Southampton, Gareth Bale foi contratado pelo Real Madrid em 2013 junto ao Tottenham. Antes de se aposentar, no início deste ano, o galês teve uma curta passagem pelo Los Angeles Galaxy, da MLS. Bale disputou a Copa do Mundo do Qatar com a seleção do País de Gales, a primeira participação do país em mundiais depois de 64 anos.