Nesta sexta-feira, 30, o Liverpool lançou o uniforme reserva que será utilizado pelo time durante a temporada 2023/24. A camisa, predominantemente branca e verde, é uma versão moderna da peça usada em 1995/96.





O kit completo é finalizado com o calção preto e as meias brancas, com detalhes em preto e verde. Os nomes dos jogadores, assim como os números, também estarão na cor preta.

O Liverpool informou que estreará o uniforme num amistoso contra o Leicester, em Singapura, durante a pré-temporada.