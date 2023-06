Sócios votam, e clube anuncia retorno do antigo escudo

O Atlético de Madrid anunciou, nesta sexta-feira, 30, que voltará a usar o escudo antigo escudo a partir do dia 1º de julho de 2024. A mudança foi tomada após decisão dos sócios.

No total, 77.690 dos 138.881 associados do clube votaram. Assim, 68.894 (isto é, 88,68% dos que participaram) aprovaram a votação.

LEIA UM TRECHO DA NOTA DO ATLETI

Atendendo a esta manifestação majoritária dos nossos associados, a partir de 1º de julho de 2024 o escudo anterior voltará a ser o oficial do nosso clube. Este é um processo complexo, massivo e custoso, mas que tem o comprometimento do Conselho de Administração.



O clube tomará as providências necessárias para que o escudo acordado possa ser exibido a partir de 1º de julho de 2024 em mídias físicas (estádio, recintos da Academia, sinalização), ambientes virtuais, redes sociais, aplicativos e site, licenciados (milhões de produtos de mais de 4.000 referências) e em mídias de terceiros (televisões ao redor do mundo, competições, videogames), bem como com nosso patrocinador técnico, a Nike, para que o escudo possa aparecer nos uniformes da temporada 2024-25, através apesar da fato de já estarem em processo de fabricação. O desenho do primeiro kit, o rojiblanca, já foi aprovado pela Comissão Social em uma de suas primeiras reuniões.