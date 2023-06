CBF define Raphael Claus como árbitro do clássico entre Botafogo e Vasco

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Raphael Claus (Fifa/SP) para apitar o clássico entre Botafogo e Vasco, neste domingo (2/7), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os assistentes serão Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). Já o VAR será comandado por Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR), sendo auxiliado por Luciano Roggenbaum (PR) e Marcio Henrique de Gois (SP).

Este será o terceiro jogo do Botafogo apitado por Raphael Claus no Brasileirão 2023. O profissional atuou nas vitórias alvinegras sobre Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, na 2ª rodada, e América-MG, no Nilton Santos, pela 8ª rodada.



Quanto ao Vasco, Claus apitou apenas uma partida do Cruz-Maltino na temporada, na estreia da competição, quando a equipe, ainda comandada por Maurício Barbieri, venceu o Atlético-MG por 2 a 1 no Mineirão.