Narrador do SBT imita ‘som de amor’ em partida do São Paulo e comentarista rebate: 'Ainda bem que nunca me comeu'

Rio - O "SBT Sports" organizou uma transmissão bem-humorada para o confronto entre São Paulo e Tigre, disputado na última terça-feira (27), e uma cena arrancou risadas do público da emissora. O narrador Diguinho Coruja comparou a sua reação a uma entrada recebida pelo jogador Pablo Maia com "o grito que dá quando está fazendo amor". No entanto, o locutor foi surpreendido por uma resposta ainda mais ousada da comentarista Lelê Beppler.

"Na hora que eu vi a entrada, dei um grito de desespero (imitando o som de um grito), igual ao grito quando estou fazendo amor", disse Diguinho.

"Nossa, ainda bem que você nunca me comeu, pelo amor de Deus", respondeu Lelê. "Que isso! Jesus amado! Me dá a minha bombinha de asma que isso me surpreendeu demais.". falou Diguinho, em meio a risadas.

A ideia do "SBT" era justamente trazer uma transmissão descontraída, recheada de piadas da equipe de transmissão, composta por Diguinho, Lelê e Beto Oliver. No canal aberto da emissora, o jogo foi exibido de forma "tradicional" com narração de Téo José.



A partida da última terça-feira terminou com vitória do São Paulo por 2 a 0, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Classificado na primeira posição, o Tricolor terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana invicto, com 16 pontos somados em seis jogos.