Botafogo x Vasco: ingressos esgotados para o clássico de domingo

Rio - O Botafogo informou, na manhã deste sábado (1), que não há mais ingressos para o clássico com o Vasco, no domingo (2), às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. A partida só contará com a presença de botafoguenses, já que a torcida vascaína não poderá comparecer por punição aos incidentes em São Januário.

INGRESSOS ESGOTADOS



Não há mais entradas disponíveis para o clássico entre Botafogo e Vasco.



Obrigado, alvinegros. Vamos juntos, comprometidos e mais unidos do que nunca fazer uma linda festa na nossa casa. O BOTAFOGO É O QUE IMPORTA! #VamosBotafogo pic.twitter.com/KnIkMZZydp — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 1, 2023

Apesar da saída do técnico Luís Castro , os torcedores do Botafogo continuam confiantes. Líder da Série A, com sete pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras, o Glorioso será empurrado pela torcida em busca de mais três pontos. A equipe será comandada pelo interino Claudio Caçapa.

Já o Vasco, com apenas 9 pontos na tabela, busca sua terceira vitória no torneio para respirar fora da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ainda permanece sem técnico desde a saída de Maurício Barbieri, e tem o treinador do sub-20 William Batista a frente do elenco.