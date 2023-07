Artilheiro do Fluminense, Cano diz que deseja enfrentar o Flamengo nas oitavas da Libertadores

Rio - A temporada de 2023 ainda está em julho, mas Flamengo e Fluminense já protagonizaram momentos importantes na temporada. Na final do Carioca, o Tricolor levou a melhor, já nas oitavas de finais da Copa do Brasil, o Rubro-Negro avançou de fase. Classificados para as oitavas da Libertadores, um novo encontro pode acontecer. E de acordo com o desejo de Germán Cano, o confronto pode acontecer logo na próxima fase.

"Não vejo que o favorito seja do Brasil. River é o potencial candidato, tem jogadores muito bons e demonstra isso no dia a dia. Prefiro não os enfrentar. Gostaria de jogar o clássico da cidade com o Flamengo. River está muito forte, me impressionou a intensidade e a velocidade com que joga. O Beltrán é um jogador muito rápido, decisivo e com muito faro de gol. Em breve o veremos em outras ligas", afirmou em entrevista ao "Fútbol de los grandes", da "Rádio Splendid AM 990", da Argentina.

O Flamengo é a principal vítima de Germán Cano com a camisa do Fluminense. Em 13 jogos, o argentino marcou oito vezes contra o maior rival. O sorteio para definição dos confrontos das oitavas de finais da competição será na próxima semana.