Yago Dora supera australiano e conquista título da Liga Mundial de Surfe

Rio - Yago Dora é campeão do Rio Pro, etapa de brasileira da Liga de Mundial de Surfe. Com direito a nota 10 em um aéreo perfeito, o brasileiro, de 27 anos, superou o australiano Ethan Ewing, atual número 4 do mundo, neste sábado (1), em Saquarema. Essa foi a primeira final de sua carreira na primeira divisão e seu primeiro título.

A final da etapa contra Ewing iniciou com ondas de baixa pontuação. Após o australiano conseguir uma nota 4,83, o brasileiro logo respondeu com um 4,10 e, em seguida, tentou elevar a disputa, mas não conseguiu completar um aéreo reverso. Depois, Yago fez 4,83, e assumiu a liderança no somatório de 8,93. O adversário precisava de um 4,10 para empatar.

A bateria, que estava terminando morna, viu as credenciais de Yago, que conseguiu um 10 em um aéreo e saiu em maior vantagem sobre o australiano. Ewing somava 8,50 e precisava de um 8,84 para virar. Ele até conseguiu aumentar seu total com um 6, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do brasileiro. A pontuação de Yago terminou em 14,83 (10 + 4,83) contra 10.83 ( 6 + 4,83) do australiano.

Com a vitória, Yago Dora vence seu primeiro título do Circuito Mundial de Surfe e sobe para a quinta colocação no ranking. O brasileiro conquistou a simpatia dos fãs na etapa de 2017, também em Saquarema, quando ganhou de três ex-campeões mundiais: Medina, John John Florence e Mick Fanning. Mas acabou ficando em terceiro na etapa.