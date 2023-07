Ex-comentarista da Rede Globo morre aos 63 anos após passar por cateterismo

Rio - O jornalista Gil Rocha, de 63 anos, morreu na noite da última sexta-feira, em Curitiba. Ele estava internado no Hospital Sugisawa, desde a última quinta, e acabou tendo uma parada cardíaca, após se submeter a um cateterismo. Gil era casado e tinha três filhos.

Luto Reprodução

Nascido no Paraná, Gil Rocha iniciou sua carreira na Globo nos anos de 1980. Posteriormente, se tornou gerente de esportes e atuou como comentarista da RPC, emissora filiada a Globo. Ele esteve no grupo midiático do Rio de Janeiro por 33 anos. O jornalista foi um dos responsáveis pela implantação do Globo Esporte no Paraná.

Em sua carreira, Gil Rocha foi repórter, comentarista e apresentador. O velório do jornalista acontece ainda neste sábado, na capela Vaticano, do Cemitério Jardim da Paz, em Curitiba até às 14h30. O sepultamento será às 16h.