Santos fecha transferência de antigo sonho do Flamengo para o Chelsea

Rio - O Santos sacramentou nas últimas horas os últimos detalhes da transferência do atacante Ângelo para o Chelsea. Os Blues vão desembolsar cerca de 15 milhões de euros (R$ 78,91 milhões na cotação atual) pelo jovem, de 18 anos. As informações são do portal "GE".

O jogador já se despediu dos seus companheiros e irá viajar no domingo para Londres onde fará os exames médicos e assinará contrato com o clube inglês. O Barcelona tinha a prioridade na negociação, mas não exerceu.

No começo do ano, o Flamengo tentou a contratação de Ângelo, mas acabou não conseguindo convencê-lo. Desde aquele momento, o desejo do jogador era de se transferir para o futebol europeu e não ter outra experiência no futebol brasileiro.