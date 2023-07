Al-Hilal surpreende, e anuncia o retorno de Jorge Jesus

Rio - O Al-Hilal surpreendeu o mundo do futebol nesta sábado e anunciou o retorno de Jorge Jesus. O português, que era tido como certo na seleção da Arábia Saudita, topou a proposta do clube árabe e irá substituir Ramón Diaz no atual vice-campeão do Mundial de Clubes.

Jorge Jesus dirigiu o Al-Hilal pela primeira vez entre os anos de 2018 e 2019. O clube havia sido o último do português antes dele assumir o Flamengo ser extremamente bem-sucedido na passagem pelo clube carioca em 2019 e 2020.

O último trabalho de Jorge Jesus foi no Fernerbahçe na última temporada europeia. O treinador deixou o clube turco após conquistar a Copa da Turquia e terminar o campeonato nacional na segunda colocação.